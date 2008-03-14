中國赴美留學生激增 引發諸多糾葛

（本報綜合報道）近期，據美國伊利諾伊州大學香檳分校新聞公報(UIUC News-Gazette)報道，該校一名21歲的來自中國成都留學生張佳恩(Jiaen Zhang)日前因涉嫌性侵女生、盜竊財物等多項罪名遭美國警方逮捕。目前，張佳恩已入獄，擇日開庭審理。隨著中國留學生數量在美國的急劇增多，因文化背景不同、兩國法律差異而導致的案件和不和諧事件也逐年增多，值得中國留學生和家長引起警惕。

中國留學生急劇增長

近年隨著中國中產和新富階層迅速壯大，這類階層的子女海外留學數量也在迅速增加。根據中國教育在線發布的《2015年出國留學發展狀況調查報告》顯示，中國目前已成為世界上第一大留學生輸出國。截止2016年3月份，在美國的中國留學生35萬餘人，占所有生源國家榜首，也是美國高校國際學生總人數將近三分之一。

而不可忽視的是，由於美中兩國文化差異、法制不同、觀念迥異，使得中國學生到美國後將原先的不良習氣、甚至潛規則移植到美國校園和社會中，種種不和諧現象不僅讓東道國難以接受，一些中國學生不適當言行甚至違反當地法律，值得在美中國留學生和家長的重視。

犯罪行為時有發生

除了上文提到了成都留美學生張佳恩涉嫌性侵女生，去年在洛杉磯發生的一起霸淩案也同樣令美國社會矚目。2015年6月18日，洛杉磯3名中國留學生翟芸瑤、張鑫磊、Serina等人因校園霸淩被控酷刑折磨罪、綁架罪等6項刑事重罪。

事情起因是中國留學生劉怡然、麥嘉怡因爭風吃醋與翟芸瑤、張鑫磊發生爭執，2015年3月26日，翟芸瑤、張鑫磊、Serina等人來到洛杉磯當地羅蘭崗公園毆打麥嘉怡，兩天後，她們又用相似的手法折磨另一名受害人劉怡然，尤其對後者的折磨非常殘忍，曆經7小時的暴力折磨。劉怡然事後報警，警方隨即將施暴人拘捕。

此案經當地法院判決，翟芸瑤、張鑫磊、Serina三人行為嚴重觸犯美國刑法，共受到6項重罪的指控。後加州Pomona法院宣判3名被告被判6年到13年有期徒刑。

據中國新聞周刊報道，如果類似事件發生在中國，中國學生大多息事寧人，報警的受害人很少，這與中國校方往往“大事化小”處理有關。而在美國就不同。而美國社會對校園霸淩案件的態度是“零容忍”。如果校長姑息遷就的話，是要被免職的。美中兩地的觀念差異使得三名留學生走入歧途。

而更令人哭笑不得的是，這些施暴者學生的家長在聽到自己子女犯罪消息後，還曾到洛杉磯試圖花錢想“私了”，但隨即被警方以賄賂證人罪拘留。

無獨有偶，也是同年6月，密歇根州立大學中國留學生李夢龍（音）毆打其他留學生案，經過約5個月的審理和調查，最終陪審團判李夢龍使用危險武器嚴重傷害罪和毆打罪兩項罪名成立，判罰最高刑期分別為4年和93天。

學術造假令美高校質疑

個別中國留學生除了涉及性侵、暴力、霸淩等罪行，令美國高校和民間難以容忍的是普遍的學生學術欺詐和造假問題，造假人不僅事先在申請學校時找中介機構“包裝”不實或誇大材料，入學後雇傭“槍手”寫論文、甚至代考等消息也在美國各大高校時有發生。

近期，路透社曝出留學中介上海狄邦教育管理集團系統性的幫助申請學生造假，以及向美國高校招生官變相行賄的消息。路透社報道稱，該公司宣傳中宣稱自己與近20所美國高校有“特殊關系”。對招生官賄賂方式是利用每年暑假中國參加暑期項目的時候，給予招生官某種“好處”。包括商務艙機票費用，或者是經濟艙機票費用外加“酬金”。過去兩年裏，每位招生官獲得的費用高達4500美元。很顯然，如果情況屬實，那麼這家留學機構是利用行賄來誇大機構實力，通過給學生粉飾申請材料，多收取學生費用達到幫助學生留學的目的。這顯然也是學術欺詐。

今年5月，美國愛荷華大學的上百名中國留學生涉嫌請人代上課以及請槍手代考試而面臨被開除的危險。據美國當地中文媒體報道，其實，愛荷華大學的案例只是冰山一角，在美中國留學生代考現象在美國不少高校都存在。如果在穀歌等搜索引擎輸入中文關鍵詞“代考”，搜索結果包含大量相關機構網頁鏈接，很快就會有“代做作業、代寫論文、代考試、代簽到、代上課…..等服務”。不少家裏有錢的中國留學生根本不願意認真上課和考試，只想花錢解決。

據美國國際教育協會(Institute of International Education)今年數據，比如過去三年時間裏，約有8000名中國留學生因為作弊或者成績太差被開除。

中國留學生涉及學術欺詐的一大原因就是法制和道德觀念淡薄。在美國這樣的法制健全的國家，靠舞弊獲取文憑是不可想象的事，一旦東窗事發，勢必給誠信留下汙點。美國學生一般人沒這個膽量。而在中國，人們對誠信的認識尚未提到應有的高度，又有多少人把不誠信視為罪惡？這才是為學術造假的最根本原因。

炫富生活影響整體形象

曾幾何時，中國留學生給美國人留下的印象是清貧、樸素、勤奮的好印象，是懷揣幾十美金一下飛機就到中餐館洗盤子的代名詞。而到了2000年代後，中國留學生的這種形象在美國公眾中悄然漸變。

據美國媒體2015年2月報道稱，目前美國大學院校湧入了大量的中國留學生，其中不少都是“富二代”。以美國俄勒岡大學為例，校園裏停放的包括賓利、蘭博基尼、阿斯頓馬丁在內的不少豪車都屬於中國留學生。

據美國CNW市場研究公司指出，中國留學生2012—2013年在美國購買新車和二手車的金額已達155億美元。在全美許多大學和社區學院，中國留學生不只駕駛奔馳、寶馬，近年更動輒駕駛幾十萬美元的瑪莎拉蒂、蘭博基尼頂級跑車或賓利豪華轎車。中國留學生駕駛頂級名車的招搖作風，也讓許多美國人對中國留學生產生負面觀感。

2015年9月的美國外交專刊《外交政策》報道了美國境內中國留學生的變化。該刊物在以“中國富二代美國大學校園”為題的報道中稱：“現已找不到過去樸素、勤奮、充滿愛國心的中國留學生”。

隨著炫富中國留學生增多，在美國國內的反感也逐漸強烈。去年密歇根大學中國學生的車上發現被某些人塗上“滾回家去！”。

盡管並非所有中國留學生都是富二代，但一些家境富裕的學生在美國的種種行為（霸淩、欺詐、炫富）這些事情都跟家境富裕有關，無形中固化了這種印象。因此，中國學生入鄉隨俗，尊重本地文化，積極融入美國社會是學生和家長都必修的一課。







